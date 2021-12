Toyota fortsætter deres crossover-mani

Indvendigt veludstyret

På indersiden byder den nye Toyota Corolla Cross på et digitalt cockpit med en 12,3 tommer skærm placeret foran føreren. En ekstra skærm på 10,5 tommer med touch sidder midt i instrumentbordet og giver adgang til integreret navigation med live opdatering af trafikken, trådløs Applecar Play og Android Auto og over-the-air update hvilket betyder at softwaren kan opdateres automatisk og trådløst uden at skulle forbi en Toyota-forhandler.

Dørene og klimaanlægget kan desuden fjernstyres ved hjælp af Toyotas gratis app MyT, hvor man blandt andet også kan se hvor bilen holder parkeret.