Toyota Celica Carlos Sainz – det fedeste fra 1993!

Motoren er byttet til en "lidt" kraftigere

Neeej, forklaringen er, at Bjørn har skiftet Rev2 3S-GTE-motoren ud med en Rev4 med “lidt højere” ydelse og større turbo. Det kan jeg bekræfte, for 80 til 130 km/t på den østjyske motorvej er overstået lige så hurtigt som på en sportsmotorcykel. Og det sker med hujen, hvæsen og hissen, mens hele bilen ryster af lykke over endelig at være sluppet ud af garagen, hvor den har været opmagasineret i årevis.

Bjørn er det modsatte af øm over sin bil, for den har kun godt af at blive luftet, som han siger. Så det gør vi. Lyden, synet og den hysteriske og højlydte hvæsen signalerer 90’er-rallybil, og sådan har man det også bag rattet.

Tak for turen – det var sjovt!