Ny coupé? Toyota tager patent på Celica-navnet

Der er håb for Celica

Det er ikke alle faktorer, der taler imod en ny Celica. I de seneste nyheder fremviste Subaru deres BRZ til lancering i 2022. Det er et gennemgående facelift, hvori motor samt in- og eksteriør har fået en overhaling. Før faceliftet blev bilen drevet af en 2,0 liters sugeboxer med 200 hk. Subarus overhaling øger størrelsen til 2,4 liter, og det giver 231 hk. Også modsat sidste 'generation' af platformen, lancerede Toyota ikke deres variant af samme bil samtidig.

Det kan altså tyde på, at de holder noget tilbage. At patentet kommer så kort tid efter fremvisningen af Subaru BRZ kan også tyde på en vis sammenhæng mellem de to. Helt skævt ville det altså ikke være, hvis Toyota beslutter sig for at kalde en faceliftet GT86 for Celica.