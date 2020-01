Grønne firmabiler i dyst: Hvor god er den nye Camry i forhold til Kia Optima?

Til gengæld er der penge at tjene ved at lade bilen op. Under testen blev batterierne ladet op ved enhver given lejlighed, hvilket reelt giver næsten uendelig brændstoføkonomi de første 45 km efter en opladning. Benzinmotoren kan faktisk finde på at starte, selv om man holder sig til ren elkørsel, fordi varme og aircon virker via benzinmotoren, men forbruget er uhyre lavt.

På længere stræk, hvor benzinmotoren skal klare både to tons bil og fører og delvis lade på batterierne, kan økonomien hurtigt blive reduceret til 10 km/l.

I sammenligningen gav Camry et testforbrug på knap 18 km/l. Bilen starter på ren el, men man kører kun ren el på korte stræk. Til gengæld er motoren så godt isoleret fra kabine, at man ofte er i tvivl om, hvorvidt benzinmotoren arbejder med.