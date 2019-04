Toyota Camry er højspændt i dansk comeback

Hvor er vi?

Toyota Camry er næsten klar til at møde dansk asfalt – men første tur bliver kørt i Kroatien, der byder på lun og tør asfalt.Toyota Camry har holdt en pause fra Danmark siden 2004. På andre markeder har modellen kørt videre, så der er mildest talt sket en del, siden de danske forhandlere senest havde den store sedan på salgslisten.Vigtigst af alt er, at Camry nu udelukkende fås som hybridbil i Danmark – hvilket giver god mening, hvis man kigger på Toyota's salgsdata. I 2018 solgte Toyota's danske forhandlere 16.159 personbiler, hvoraf 8.993 var hybrider – det er vel over halvdelen!

Drivlinjen er løftet har den højere RAV4, men ulig SUV'en fås Camry udelukkende med forhjulstræk. Benzinmotoren med fire cylindre er på 2,5 liter, og spiller sammen med en elmotor på 118 hk, der får sin strøm fra et batteri placeret under bagsæderne. Den samlede systemydelse er 218 hk, der via en trinløs e-CVT-gearkasse finder vej til asfalten gennem forhjulene.

Ligesom de fleste andre hybrider fra Toyota er Camry en konventionel hybridbil uden mulighed for at lade strøm på batteriet fra en stikkontakt eller ladeboks.