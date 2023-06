Første billeder: Futuristisk Toyota på vej til Danmark

Toyota's kabinedesignere har haft fokus på at skabe en intuitiv, integreret og personlig brugeroplevelse med muligheden for at styre forskellige funktioner både via app, trykskærmen eller med stemmestyring.

Når ejeren nærmer sig, bydes hun eller han velkommen med lys omkring bilen og en velkomst-lyssignatur i baglygterne og med et lysende Toyota C-HR logo mellem baglygterne. Bilen genkender føreren via førerens smartphone og forbereder derved automatisk de foretrukne indstillinger som sædeposition, og hvilke informationer, der skal vises i instrumentdisplayet, headup-displayet og på trykskærmen.

Trykskærmen er ny og måler op til 12,3" afhængigt af udstyrsniveauet, mens det også er muligt at få digitalt instrumentpanel og vælge digital nøgle til den nye C-HR, hvor man blot skal have sin mobiltelefon på sig for at få adgang til og starte bilen.



Lysstemning med 64 farver

Toyota-designerne har sammen med ingeniørerne arbejdet med lysstemningen i bilen, der byder på 64 forskellige farver og mulighed for at tilpasse både den direkte og indirekte indvendige belysning til køligere eller varmere toner alt efter tidspunktet på dagen. Bilen kan programmeres til selv automatisk at skifte mellem 24 forskellige nuancer i løbet af dagen synkroniseret med hver time fra de lyse morgentoner til mere afslappende toner om aftenen.

Lysfarvetonerne kan samtidig bidrage til at øge sikkerheden i bilen. Fx bliver man advaret med både lyd og rødt lys i kabinen af bilens Safe Exit Assist-system, hvis der kommer biler eller cykler bagfra, når man vil åbne døren.