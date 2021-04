Se billederne: Toyotas nye elbil staves med en rebus!

Køreglæden ligger i rattet

Toyota bZ4X er udstyret fra fabrikken med det, der mest af alt ligner et rat fra en Formel 1-bil. Selvom design, størrelse og motorisering ikke ligefrem peger på det, så vil Toyota nemlig have, at bZ4X er en sjov bil at køre.

Det lille rat og det tilhørende styretøj vil således være udformet med nogle kerneforskelle fra et typisk styretøj. Først og fremmest, så vil rattet være udstyret med en sådan rate, at du ikke behøver at slippe rattet under kørslen. Det opnås igennem et 'steer-by-wire' system, der betyder, at forhjulene aldrig er i direkte forbindelse med rattet.

Det kombineres med en form for dæmpning, der betyder, at vejbump og ujævnheder ikke overføres til rattet, og bør blandes med førnævnte for at skabe en følelse af køreglæde. Hvorvidt det fungerer som tiltænkt må tiden vise.