Mød Toyotas helt nye mikrobil

Den skal være sjov at køre

Toyota har fokuseret maksimalt på design-delen af Aygo X Prologue. Den første annoncering kommer uden overvejelse af drivline, vægt og pladsforhold. Her er udelukkende tænkt på det signal, Aygo X sender, når man ser den på gaden.

"Det skal være nemt at se, at bilen er nem at manøvrere i byens miljø," siger Ken Billes, der har ansvar for det ydre design af Aygo X Prologue. ED2 har placeret fokus på, at bilen skal se ud som om, den er sjov at køre. Som eksempler på dette, er hjulene placeret langt ude i kanterne af bilen, og de såkaldte 'hofter' er accentueret. På Aygo X Prologue har designerne også gjort en dyd ud af, at montere GoPro-lignende actionkameraer dér, hvor der alligevel skulle sidde kameraudstyr.