Et kig i bakspejlet: Avensis skulle realisere din drengedrøm

Det skrev vi dengang

Mikkel Thomsager kørte i 2000 Toyota Avensis 1,6 Terra, og hvis der var noget, der også dengang kunne fyre op for vores egen chefredaktør, så var det løfter om køreglæde og motorkraft. Det skulle vise sig, at Avensis'en dog ikke formåede at skubbe Thomsager derud, hvor mundvandet for alvor er svært at holde inde.

"Her er en Toyota, der placerer sig præcist på markedet, med distinkte værdier af den slags, vi alle leder efter. Alligevel gør den ikke indtryk", skrev Mikkel Thomsager dengang.

Biler var dengang - som det er i dag - et spørgsmål om image, og selvom reklamefolkene hos Toyota gjorde sit for at pakke Avensis ind i BMW-superlativer, mandehørm og baconsvøb, så vurderede Thomsager, at den nye Toyotamodel havde et centralt problem: Signalværdien var til at overse i feltet af stærke mellemklassebiler.

Men de kører endnu!

Reklamen står tilbage i dag tilbage som en stor joke, og vi kan kun grine af idéen om, at Avensis skulle være synonym med drengedrømme. Vi kan slå os på lårene af grin over reklamen, men vi skylder vi dog alligevel Avensis et anerkendende nik, og af og ser den årvågne bilentusiast hvorfor: modellen kører derude endnu!