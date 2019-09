Test: Toyota Corolla med stort bagagerum og lille hybridmotor

Forbedringer hos Toyota

Da jeg får udleveret nøglen til testbilen på denne side er der indrømmet lidt mindre kriller i maven: En Toyota Corolla stationcar med hybridmotor og 122 hk. Og lige præcis antallet af hestekræfter er skelsættende i denne sammenhæng. Når jeg tidligere har rost RAV4 og Camry for, at man slap for den monotone motorstøj ved konstante omdrejninger under acceleration, har kræfterne spillet en vigtig rolle. Begge biler yder 212 hk, og er derfor så kvikke i accelerationen, at man meget sjældent har speederen i bund flere sekunder ad gangen. Det kan desværre ikke påstås at være situationen i Corolla 1,8 Hybrid.

Den yder 122 hk og 142 Nm fra benzinmotoren, mens elmotoren leverer 163 Nm ekstra. Kræfterne synes en smule underdimensionerede i den rummelige Toyota, og jeg får deja vu, når jeg gang på gang løber ind i lydmuren af en motor, der bliver pint oppe i det røde felt under alle former for accelerationer. Naturligvis er der også sket lidt forbedringer i forhold til forgængeren. Gearkassen hviner mindre, end den gjorde i Auris. Er pengepungen til det, så gå efter Corolla med 2-liters hybridteknologi – her får du en systemydelse på 180 hk.