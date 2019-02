SUPRA! Toyota's første superbil

Supra med imponerende mellemaccelerationer

0-100 km/t-disciplinen er mest interessant for drengene ved lyskrydsene. Derfor vil vi blot nævne, at Supra'en i vore hænder sprintede distancen på 5,6 sek. Fabrikken opgiver selv 5,1 sek., og vi er ikke utilbøjelige til at tro, at lidt mere træning vil kunne bringe tallet der ned. 80-120 km/t-opgaven er egentlig meget mere interessant for den, der kan lide sportslig kørsel.

Også her er Supra'en overlegen, se bare på tallet: 3,78 sekunder, målte Bil Magasinets test-computer. Det mest suveræne tal i klassen. Ligegyldigt hvor på speedometeret, nålen befinder sig har du masser af kræfter i ryggen og med en undervogn, der matcher perfekt bliver en marchhastighed på 200 km/t ligeså afslappende som en cykeltur i skoven.

Man bør faktisk advare uvidende om de kræfter, der lurer under Supra'ens motorhjelm, de gør nemlig ikke megen postyr af sig. Motoren i sig selv er så lydløs, at man faktisk kan komme i tvivl om, hvorvidt den er igang, når bilen holder i tomgang. Begynder du først at trille vil dæk- og transmissionstøj hurtigt blive det mest synlige i lydbilledet. Og hvis du endelig vælger at træde sømmet i bund, svarer motoren ikke igen med et brøl, men i stedet med en højfrekvent fløjten fra de to turbo’er.

Under 4.000 o/min er det kun den ene turbo, der er i fuktion. Accelerationen er bærkbar, men ikke voldsom. Omkring 4.000 o/min træder turbo nr. 2 til, og så sker der løjer. Fløjtelyden intensiveres og række-sekseren mumlen træder tydeligere frem. Dine arme strækkes, og øjnene flakker ned over omdrejningstælleren, hvor nålen sprinter op ad skalaen i alarmerende fart.