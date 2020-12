Se videoen: Søskendekrig hos Gazoo Racing

Vinderen!

Når Yaris rammer tredje gear, blæser Supra'en forbi. Herfra er der ikke andet end luft mellem Supra'en og målstregen. Den kører med en dobbeltkoblingsgearkasse fra BMW, så skiftene er hurtige og fejlfrie.

Der er ingen af de to deltagere, der er 10-sekundersbiler, men det går heller ikke langsomt for sig. Banen var på 402 meter, altså et kvart mil. Denne strækning klarede GR Supra på 12,8 sekunder, med 180,9 km/t ved målstregen. GR Yaris kom i mål kort tid efter, med en tid på 13,5 sekunder. Her var sluthastigheden lidt lavere på 169,1 km/t.





Hvis du er interesseret i at se videoen, denne artikel er skrevet på, kan du tilgå den herunder: