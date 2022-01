Se billederne: Nürburgring-variant af GR Yaris ser ond ud

Ny 'GRMN'-variant af GR Yaris

Lidt uden for Tokyo har det årlige 'Auto Salon' raset over weekenden. Her får både tredjeparts-tuningsfabrikanter, såvel som in-house tuningsafdelinger, lov til at vise alt det, de har arbejdet på. For Toyota indeholder puljen en masse spændende ting, om man er interesseret i litium eller benzin.

Toyota starter præsentationen med en ny, begrænset GRMN-serie af den vellykkede GR Yaris. GRMN står for Gazoo Racing, Meister of Nürburgring, og er i sin essens en fortsættelse på en model af den forrige Yaris. Den skal produceres i bare 500 enheder.

