Se 3D-grafikken: Designer giver vildt bud på ny James Bond-bil

Det sjove startede her

Udover at figurere som cabriolet i James Bond-klassikeren "You Only Live Twice", så har Toyota 2000GT også en veldokumenteret succes indenfor motorsport. Med 13 FIA-rekorder i 1966, og flere langdistancesejre i Japan under bæltet, var bilens relativt korte liv en succes.

Også uden for Japan klarede bilen sig godt: Carroll Shelby (Ja, den Carroll Shelby,) hentede tre styks til USA i 1968, hvor de sejrede mod blandt andet Porsche 911'ere.

Så selvom det er fristende at genopfinde Bond-bilen, så er det startskuddet til Toyotas interesse i sjove biler, der vægter mest for Sino. Derfor skal bilen også bemales som en af de racerbiler Shelby lavede i 1968: Scooter Patricks #33.