Salget af hybridbiler i Danmark boomer som aldrig før

Danskerne forstår fordelene ved hybridbiler

"Det er en stor glæde at se, at så mange danskere har opdaget de mange fordele, der er ved en hybridbil med dens ekstra høje komfort med automatgear og støjsvage kørsel på ren el, dens bedre driftsøkonomi og ikke mindst dens mindre udledning af skadelige stoffer til gavn for klimaet og miljøet," siger pressechef Anders Tystrup hos Toyota Danmark A/S.

Han fortæller, at mange bliver positivt overrasket over, hvor meget af tiden bag rattet på en Toyota hybridbil, der rent faktisk foregår, uden benzinmotoren er tændt.

”Forskningsstudier fra tre europæiske universiteter viser, at over halvdelen af tiden bag rattet på en almindelig hybridbil fra Toyota foregår på ren el, selv om bilen aldrig skal lades op. Det sørger den nemlig automatisk selv for under kørslen, når man bremser eller slipper speederen. Så i modsætning til elbiler behøver man hverken at bekymre sig om rækkevidden eller kæmpe med ladestik, ladestander eller lang ladetid,” påpeger Anders Tystrup.

Toyota forventer, at salget af hybridbiler fortsætter rekordkursen i 2019, men de kommende år vil Toyota helt klart blive udfordret, da flere og flere bilproducenter elektrificerer sine modeller, for at leve op til nye miljøkrav og standarder.