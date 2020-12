Så kraftig er den i virkeligheden: Har Toyota undersolgt GR Yaris?

Potentielt meget mere

Toyotas 3-cylindrede rækkemotor med turbo yder 278 hk, men det mest imponerende er, at bilen opnår alt dette med standarddele.

Motoren er unik, og udviklet til GR Yaris alene. På den måde er den altså udviklet til at fungere i rally, og kan af den grund forventes at være god for langt mere end de 278 hk, som den kan lave standard.

Rykker man ved udstødning, motorstyring og ladetryk på turboen, gemmer der sig måske en ægte rallybil under gadebilen.