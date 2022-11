HVAD? Ny Prius ser godt ud og har MANGE flere hestekræfter?

Sportsligt design til Prius

Toyota har præsenteret en ny femte(!) generation af Prius, hvor der sker ting og sager under hjelmen. Den kommer til Europa kun som plugin-hybrid og altså ikke med det hybridsystem, den ellers er mest kendt for. Designet udenpå har fået et løft, som gav positive reaktioner her på redaktionen.

Toyota siger designet og de rene linjer er til for at sikrer en lav vindmodstand, men vi klager ikke.

Den er faktisk blevet 50 mm lavere og 22 mm bredere, og det højeste punkt er rykket længere tilbage på bilen. Så tør vi sige, at Prius ser sportslig ud? Hvis du køber Prius for designet kan du tilkøbe 19" alufælge. Toyota lover også, at den har været på slankekur.

