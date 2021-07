Prisen eksploderer! Er det her verdens “reneste” Supra Mk. 4?

Japanske youngtimere hitter

Orange. Supra. For de fleste af Bil Magasinets læsere vil det være nok information til vide, hvilken bil vi tænker på. Siden The Fast and the Furious-filmserien så dagens lys i 2001, er prisen på japanske youngtimere som Nissan Skyline R34, Mazda RX-7 FD og især Toyota Supra Mk. 4 (som vi tog helt fejl af i 1993) steget.

For nylig blev Supra’en fra F&F solgt for næsten 3,5 millioner kroner, men også helt almindelige eksemplarer når uanede prishøjder.