Praj en brinttaxi i København

”Brinttaxierne bidrager aktivt til bekæmpelsen af luftforureningen, fordi de ikke udleder andet end vand. Samtidig giver den støjsvage motor en behagelig køreoplevelse for både chauffør og passager. Det vil være med til at vise danskerne, at man sagtens kan få både mobilitet og komfort, og samtidig kan tage hensyn til klima og miljø,” siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

Det er bl.a. gennem støtte fra Transportministeriet og H2ME-initiativerne, at de klimavenlige biler nu bliver tilgængelige for alle de københavnske taxipassagerer.

Brint er ideelt til kørsel i byen

Fra organisationen Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) siger direktør Bart Biebuyck:

”Brint er det ideelle brændstof til taxikørsel, da det giver brinttaxierne en stor rækkevidde mens optankningen med brint hos en brinttankstation kun tager tre minutter. Derudover har brintdrevne biler ingen udledninger bortset fra vand, som gør brintbiler til den ideelle løsning for at mindske forurening i byerne. Jeg håber på, at vi kommer til at se mange flere brinttaxier i Danmark og Europa.”