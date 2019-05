Ny Toyota Supra testet: Adræt samurai-kriger med tyske rødder

Hvordan kører den så?

Supra'en æder Jarama's 11 hurtige sving og langside råt takket være masser af greb i forhjulene, et hurtigt styretøj og en fin balance i chassiset, som både gør den stabil når det går stærkt ligeud, stabil under nedbremsninger og ivrig for at stikke snuden dybt ind i det næste sving.Den har ikke tendens til hverken under- eller overstyring, men kan godt overtales til at vrikke legesygt med bagenden, hvis du masserer speederen og lemper ESC-systemet. Motoren er stærk, smidig og lyder som når den gør tjeneste i en BMW, hvilket de færreste vil brokke sig over.Gearkassen opfører sig eksemplarisk under normale forhold, men her på en bane må skiftene godt falde lidt hurtigere og mere kontant end de gør - især når resten af bilen virker i så god form.

De fine køreegenskaber kommer ikke på bekostning af komforten. Supra er forsynet med adaptive støddæmpere og når undervognens "normal"-indstilling er aktiveret, slapper bilen så meget af, at man drømmer om at køre på en lang roadtrip i den.