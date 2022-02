5 grunde til at Toyota’s første elbil har været værd at vente på

Efter at have svoret til hybrid- og brintteknologi i 25 år lancerer Toyota nu et dedikeret elbilmærke i stil med VW’s ID-familie og Hyundai’s Ioniq-biler for at bekrige C02-udledningen fra en ekstra flanke:

Beyond Zero – eller bare bZ – kommer til at byde på syv nye elbiler inden 2025 baseret på en spritny elbilsplatform kaldet eTNGA, der er udviklet sammen med Subaru.

Den første model er en SUV med det lidt knudrede navn bZ4X. bZ fortæller det er en elbil, 4 angiver størrelsen, som i dette tilfælde svarer cirka til en Toyota RAV4 – og X fortæller, at det er en SUV. Forvirret?

Rolig nu, Bil Magasinet er inviteret til Barcelona af importøren for at finde ud af mere og køre de første kilometre i en forserie-bil inden den kommer til Danmark til juni.

Selvom konkurrenterne har spyttet elbiler ud i årevis, kommer Toyota’s debutant alligevel til at løfte nogle øjenbryn: