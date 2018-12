Nu kan du bestille den nye Toyota Supra

De fleste bilelskere kan huske den sidste Supra, selvom produktionen stoppede for 16 år siden. Derfor har den nye Supra også været lange ventet.

Toyota har netop åbnet for reservationen af den nye Supra i Danmark, og da der kommer ganske få til landet, er det en god idé ikke at vente længe, hvis man ønsker at være med i opløbet om at blive en af de første ejere af den nye Toyota Supra.

Sådan skriver vi i første test

”Selv om Supra er hurtig, kontant og på nogle punkter en smule brutal, er dens balance, styretøj, og måden den modtager og retter sig efter input på, delikat og skaber en baghjulstrukken sportsvogn, der føles adræt, levende men stadig seriøs og med et højt greb,” lyder det fra Frederik T. Frey. Du kan læse hele testen her

Kun 900 Supra’er til Europa

Når den nye Supra introduceres næste sommer, sker det stort set samtidig over hele verden. Det betyder, at kun 900 biler finder vej til det europæiske marked i 2019, hvorfor antallet af biler til det danske marked også vil være stærkt begrænset.