"Mr. Bean" tester brint-rallybil

Skuespilleren Rowan Atkinson, der af mange huskes i rollen som den kiksede og uheldige "Mr. Bean", er mere end gennemsnitlig begejstret for biler. Hans private samling bugner, og han er ikke ræd for at bruge sine dyre og fine sportsvogne.

Nogle kan måske erindre, at Atkinson forulykkede i sin bordeauxrøde McLaren F1 for nogle år siden.

I forbindelse med afviklingen af dette års Goodwood Festival of Speed (som er en slags Woodstock-festival for bilentusiaster) var den britiske skuespiller bag rattet af en Toyota GR Yaris-rallybil.