Toyota har fået nyt logo... tror vi nok

Spøg til side – Toyota har fået nyt logo. Det ligner bare til forveksling det gamle.



Tyske Volkswagen og BMW har allerede brugt 2020 til det, og nu følger japanske Toyota trop. Det er på tide med et nyt logo. Vi er nu ikke sikre på, at der er så meget nyt over det.



Boosted.dk skriver, at Toyota fra d. 20. juli ændrer sit brand design i Europa – herunder også i Danmark – og introducerer både et nyt logo og ny skrifttype. Det nye designsprog går igennem på alle digitale og fysiske steder, hvor Toyota er til stede, og er udviklet for at imødekomme en stadig stigende gruppe af kunder med forskellige behov til mobilitet – både når det drejer sig om produkter og om services, skriver den danske importør i en pressemeddelse.