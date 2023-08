Toyota's ustoppelige offroad-konge får FEDT retro-look!

Landcruiser med elektrisk servostyring

Et nyt elektrisk servostyringssystem skal reducere mængden af vibrationer i rattet ved kørsel over ujævne overflader, og skal give en mere jævn og direkte styring og lettere manøvredygtighed ved alle hastigheder. Elektrisk servostyring gør det muligt at have aktiv vognbaneassistent.

Som en anden nyhed er her mulighed for manuelt at frakoble krængningsstabilisatoren foran. Det har aldrig tidligere været muligt i nogen Toyota-model, men i den nye Land Cruiser vil man altså med et tryk på SDM-knappen i kabinen (Stabiliser with Disconnection Mechanism) kunne slå funktionen helt fra, hvilket giver mulighed for bedre køreegenskaber på ujævne veje og større komfort og lettere håndtering på almindelig vej.

Krængningsstabilisatoren foran aktiveres automatisk igen, når hastigheden på bilen øges til over 30 km/t eller manuelt ved at trykke på SDM-knappen.