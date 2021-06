Kultbilen: Dansk Toyota med over 40 års rallyhistorie

Efterladt i 12 år

Til sidst havde den udtjent sin værnepligt, og den endte i en baghave i Frederikssund, hvor den stod i 12 år. Herfra fik Kenneth tilbud om at købe bilen i år 2000. Da han tog afsted for at se på den, medbragte han en biltrailer, så han kunne tage den med hjem med det samme, men der var end ikke hjul på rally-Corolla’en, som blev hjembragt i mange dele. Faktisk var der mest af alt tale om en rustbunke, som i andre sammenhænge ville være endt som skrot. Men bilens historie gav den særlig værdi for Kenneth Saust, som tog den store beslutning om at genopbygge den, så den kunne få sit andet liv.

Bilen blev strippet til det bare karrosseri, der i øvrigt krævede en del svejsearbejde. Herefter fulgte genopbygningen, som blev en anden udfordring, fordi det viste sig svært at skaffe både viden og dele til bilen. Kennet Saust indledte med at opbygge et mindre bibliotek om bilen. Der fandtes ingen litteratur, der præcis beskrev en Corolla SR 1600 og slet ikke i en rallyudgave, men via mange forskellige bøger blev det muligt at finde dokumentation for hele bilen.

Samme udfordring gjorde sig gældende for dele til bilen. Kenneth Saust måtte selv producere et helt ny ledningsnet til bilen, mens Toyota Racing Development (TRD) var i stand til at levere mange undervognskomponenter. Den danske Toyota-importør var en velvillig hjælper, men mange dele blev købt på eBay – i ét tilfælde helt fra Australien.