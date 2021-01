Kedelig dag på jobbet? Nu kan du bygge din egen GR Yaris!

Pakkevalg

GR Yaris kommer med mulighed for to forskellige pakker. Det er alt, du får lov at vælge af ekstraudstyr igennem hjemmesiden. Desuden er de hinanden eksklusive, og du kan kun vælge enten den ene eller den anden. Her er mulighederne:

Convenience - 46.000 kr.

Convenience-pakken gør, hvad navnet antyder. Du får blindvinkels- og parkeringssensorer og et navigationssystem i skærmen. Convenience tilføjer stemmestyring og en luksuriøs mulighed for, at bilen kan tale tilbage til dig, med et lydsystem af JBL, der består af 8 højtalere. Oven på alt det, så er det også Convenience-pakken, hvor du finder Head-up display og lys i dørhåndtag.