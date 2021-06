Dobbelt op i pris

Mitsuoka Buddy kommer med to forskellige motorer: En 2,0-liters turbomotor med 171 hk og en 2,5-liters sugemotor, der sammen med et hybridsystem opnår en systemydelse på 178 hk. Begge drivliner har mulighed for firehjulstræk og stammer, ligesom resten af bilens teknik, fra Toyota RAV4, der i Japan ikke yder helt det samme, som den gør i Europa.

I Japan starter Mitsuoka Buddy på omkring 260.000 kr. Det lyder måske ikke af så meget, men tager du RAV4's startpris på 150.000 kr. i betragtning, begynder det at løbe op. Med de tilsvarende danske priser, betyder forholdet at Mitsuoka Buddy potentielt ville løbe op i over 1 mio. kr. i Danmark. Det er altså én af de mange grunde til, at Mitsuoka Buddy nok aldrig forlader Asien.

Nedenfor kan du se, hvordan ombygningen finder sted hos Mitsuoka.

