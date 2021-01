Hvad nu? Toyota lancerer en elbil?!

Toyota satser på elbiler?!

Ved lanceringen af C+pod skriver Toyota mere end bare, at de har en ny elbil klar: De skriver også, at denne skal være den første i en lang udvikling inden for elbiler, hvor Toyota vil afprøve forskellige forretningsmodeller og yderligere undersøge mulighederne bag elbiler.

I første omgang gælder det dog kun de allermindste elbiler. Toyota nævner blandt andet 'Walking Area BEVs', der skal bruges i byområder, hvor der ikke findes veje. Herudover nævnes også i-Road, der fungerer som en form for elektrisk kabinescooter.

Selvfølgelig er det ikke ting, vi regner med at se fra Toyotas side i Danmark. I stedet er den centrale, at Toyota måske har begået et bluff, når det kommer til elbils-had.

Det er nemlig ikke første gang, mærket arbejder hen imod elbiler. Vi ser forhåbentlig snart en brugbar EV fra Toyota.