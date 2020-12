Hvad har Toyota imod elbiler?!

Tror det vil ødelægge økonomien

Så Toyoda synes, at Musk er en lykkeridder. Fair nok - Han har også drevet Tesla til rekordhøje salgsfigurer på rekordlav tid. Tesla har også for nyligt overhalet Toyota, for titlen som 'flest penge værd'. Men der må være mere bag, end bare personligt nag.

Toyotas offentlige svar ekkoer det, mange stadigvæk siger: Vi mangler endnu infrastruktur, hvis elbiler skal være bæredygtige. Ifølge Toyota, så tilfører vi nemlig CO2 til regnestykket ved at købe en elbil. Desuden mener Toyota også, at alle de nuværende standarder inden for bilindustrien vil vælte, hvis elbilerne fortsætter med nuværende hastighed.

Forrådt af hjemlandet?

Toyota har endnu en torn i siden: Den japanske regering har indgået en aftale om at følge europæiske standarder til dørs, når det kommer til grøn omstilling: En løs plan går indenrigs på at ulovliggøre salget af forbrændingsbaserede biler inden 2030, præcis som mange andre steder i Europa.

"Forstår politikerne [ovenstående] problemstillinger, når de planlægger omstillingen?" Spørger Toyoda, formegentlig i henvisning til netop Japans seneste initiativer.