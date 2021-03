Første tur: Toyota's uopslidelige arbejdshest vil med ud at lege

Toyota Hilux har eksisteret som arbejdshesten over dem alle i 8 generationer, og et legendarisk Top Gear-afsnit forstærkede pick-up'ens ry for at være umulig at ødelægge. Men med det nye facelift vil Hilux ikke længere bare arbejde - den vil også lege.