Her er alle de bodykits, du kan få til en bil, du ikke kan købe endnu

TRUST GR86

TRUST er navnet på det firma, der står som ejer for tuningsproducenten GReddy. Både TRUST og GReddy er kendt bedst for deres udstødninger, turboladere og kølingsløsninger. Det er altså ikke et under, at de har haft mest gang i netop disse dele: GR86 har fået et turbokit og en udstødning. Systemydelsen er ikke fastslået, men det samme kit gav på forrige generation knap 100 hk ekstra.

Men TRUST har ikke bare rodet ved drivlinen. De har også udstyret GR86 med en hækvinge, frontspoiler, diffuser og skørtesæt, som alt sammen er udviklet af GReddy selv, dog i samarbejde med VOLTEX. Sportssæder fra BRIDE og bremser fra D2 er også en del af TRUST's demobil.