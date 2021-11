Her er årets sjoveste bilnyhed!

3 | GR 86 rammer 100 km/t på 6,3 sekunder.

Det var god underholdning at prygle den gamle 2,0 liters boxermotor med 200 hk i den gamle GT86, men den kunne snildt bruge nogle flere kræfter. Dem får du fra den nye 2,4 liters boxermotor med 234 hk, der kapper over et sekund af sprinten til 100 km/t. Drejningsmomentet er samtidig boostet med 45 Nm til 245 Nm, som leveres i mellemområdet i stedet for i toppen af omdrejningskalaen. Det betyder, at GR 86 føles markant mere livlig fra første speedertråd, men også mere afslappende at køre, når du ikke hele tiden skal piske motoren, før den lægger sig i selen.