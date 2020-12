Derfor er GR Yaris den fødte KULTBIL

GR Yaris er udviklet af Tommy Mäkinen

I 2016 meldte Toyota sit comeback til WRC, VM-serien i rally, med en hårdtpumpet udgave af Yaris. Akio Toyoda var også en afgørende faktor for denne beslutning, og han blev selv dybt involveret i både at skabe selve aftalen med finske Tommy Mäkinen om at stå i spidsen for et nyt rally team med base i Finland og også i selve udviklingen af rallybilen. Den dag i dag er Akio Toyoda stadig formand for Toyotas rallyteam.

Det har derfor også været helt naturligt, at Akio Toyoda også har været dybt involveret i udviklingen af den nye GR Yaris.

Som Toyota siger, så giver rallysporten de bedste betingelser for at kunne udvikle og bygge bedre og bedre biler, da rallybiler bliver testet til det ekstreme under alle tænkelige forhold på veje lige fra asfalt, grus, sne og en kombination af alt dette. Det er en af årsagerne til, at Toyota i det hele taget investerer store summer hvert år i motorsport.

Her på Bil Magasinet kan vi ikke andet end takke Akio Toyoda for sit engagement.