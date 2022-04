GR Corolla er ikke for sarte sjæle – og vi vil ha' den nu!

Mere turbo-power

GR Corolla har avanceret 4x4

Men motorrummet er et fremragende sted at starte, når herlighederne ved GR Corolla skal remses op. Under motorhjelmen ligger en revideret udgave af den 1,6-liters, 3-cylindrede turbobenzinmotor, der driver GR Yaris fremad. Effekten er skruet op fra 261 hk og 360 Nm i GR Yaris til 304 hk og 370 Nm i GR Corolla gennem arbejde med rækkemotorens udstødningssystem, der som noget nyt har fået en en ventilaktiveret tredelt potte – ændringerne nedsætter trykket i systemet, hvilket gør processen mere effektiv, så motoren kan ånde lettere og producere mere power. Effektopgivelserne er på nuværende tidspunkt med udgangspunkt i en, tæt på produktionsklar, prototype rettet mod det nordamerikanske marked.Firehjulstrækdelen af drivlinen tager ligeledes udgangspunkt i mekanikken fra GR Yaris . GR-Four 4WD, som systemet hedder, gør GR Corolla til en sand kør-sidelæns-maskine, hvis vi skal tage de officielle pressebilleder for gode varer. Derudover er der justeret på støddæmpere, fjedre og hjulgeometri, ligesom undervognen benytter såkaldte “Pillow Ball”-bøsninger – en særlig hård type bøsninger. Hatchbacken har også et centerdifferentiale udført i aluminium med en elektronisk styret fler­pladekobling. Softwaren bag de forskellige køreprogrammer er blevet optimeret, og der er mulighed for flere af hinanden uafhængige indstillingsmuligheder sammenlignet med elektronikken i GR Yaris