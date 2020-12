Hvad er nu det: Australiere bygger rallyversion af Toyota GR Yaris?!

Designet med Virtual Reality

For at forsøge at opnå den målsætning, Toyota som udgangspunkt sætter deres racerbiler, gør Toyota Australia brug af Virtual Reality til at opleve og kvalitetssikre designet. Målet er, at udbygge bilen så kompromisløst som overhovedet muligt, mens der stadigvæk bibeholdes en snert af Toyotas gennemgående designsprog.

Bilen designes til AP4-standarder. Det er en australsk standard, der svarer til den internationale R5. De garvede rally-kendere vil vide, at denne faktisk er et niveau lavere end hvad WRC kører med, deraf de urørte motoriseringer. Selvom den nye racer er interessant at kigge på, kan vi stadigvæk glæde os til den helt store WRC-entré fra Toyota.