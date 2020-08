Første test: Ny Toyota Yaris skruer op for charmen og sikkerheden

Hvordan kører den nye Yaris?

Vi har prøvet hybrid-varianten, som er blevet langt mere inspirerende og livlig at køre i. Den lavere undervogn, med hjulene sparket godt ud i hjørnerne, boltrer sig fint ud på de snoede veje med en fin føling i styretøjet og et solidt vejgreb. Komforten er også godkendt på motorvejen, selvom der er en del hjulstøj i kabinen.

Hybridmotoren og CVT-gearkassen i den gamle Yaris var dræbende for køreglæden, men også her er der sket store forbedringer. Den nye motor føles veloplagt og kapper over to sekunder af 0-100 km/t sprinten, som nu tager 9,7 sekunder. Det er nok til at gøre Yaris kvik.

Det betyder at du træder hårdt på speederen i kortere tid og derved sparer dine ører for den enerhverende lyd, når den trinløse CVT-gearkassen holder motoren på konstante omdrejninger.



Læs den fulde test og konklusionen på vores test af den nye Yaris i et kommende nummer af Bil Magasinet.