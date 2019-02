Danske priser på den nye Toyota Corolla

Hvordan er den nye Corolla?

Selvom Auris var en bil designet til Europa og Corolla er en verdensbil, så virker den nye Corolla mere interessant. Både i design, stil og køremåde er den mere sporty - specielt i hatchback udgaven med den nye 2,0-liters hybrid med 180 hk.

Vi har også kørt stationcarudgaven med den 1,8-liters hybrid med 122 heste og her er oplevelsen lidt en anden. Undervognen er sat mere op til komfort og sammen med den 6 cm længere akselafstand klarer Touring Sport de lange stræk ganske behageligt. Desværre kan den 1,8-liters hybrid virke til at kæmpe lidt mere med CVT-gearter. Selv ved et let speedertryk tager motoren mange omdrejninger og det er lidt synd, da accelerationen faktisk virker tilstrækkelig.