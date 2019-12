Første test: Måske den sjoveste Toyota, nogensinde.

Hvorfor de mærkelige klistermærker?

GR Yaris er ikke helt færdig, så vi har i stedet fået lov at køre en prototype, inden den endelige model bliver lanceret. Specifikationer er altså ikke helt på plads, men vi ved, at GR Yaris får en helt ny 3-cylindret turbobenzinmotor på 1,6 liter, som i hvert fald yder over 250 hk. Den kommer også til at veje under 1.300 kg, og så har den permanent firehjulstræk – det letteste på markedet, siger ingeniørerne.

Firehjulstrækket kan stilles i tre forskellige modes; Normal, Sport og Track. I Normal trækker GR Yaris med 60% af kræfterne på forhjulene, i Sport bliver 70% af kræfterne sendt til baghjulene og hvis du skal rundt på Estoril hurtigst muligt skal den stå i Track, hvor kræfterne bliver ligeligt fordelt mellem for- og baghjul.

Den lille bølle har hverken den skarpeste styring, det mest præcise gearskift eller en særlig effektiv undervogn – men for fan… hvor er den sjov! GR Yaris, på en fugtig racerbane, er så eftergivende og forudsigelig, at der er garanti for store smil. Den har tilpas med kræfter til at de alle kan udnyttes og du er aldrig bange for at ende i et hegn. Personligt er det den sjoveste Toyota, som jeg nogensinde har kørt.