Første test: Kæmpe smil i trehjulet elscooter

Hvordan kører Toyota i-Road?

Den tilter! For at få tyngdepunktet så lavt som muligt igennem sving læner i-Road sig ind i svinget – ligesom du vil gøre på en motorcykel. Når du drejer på rattet er det baghjulet der drejer. Forhjulene har til gengæld hvert sit aktive hjulophæng, der får i-Road til at tilte ind i svinget. Følelsen er lidt som at sidde i et fly, der tipper den ene vingespids ned for at dreje.

Hastigheden, styreudslag og en gyro bestemmer, hvor meget den skal tilte og hvis du har for meget fart på igennem svinget vibrerer rattet for at fortælle dig, at det går for hurtigt. Det er en fantastisk morsom oplevelse og som du hurtigt mestrer at kontrollere.

Hvert forhjul har sin egen motor på 1,9 kW så at i-Road yder omkring 2,5 hk i alt. Det er ikke alverdens og i-Road er ikke specielt hurtig med en vægt på 800 kg. Topfarten er, i henhold til indregistreringen som knallert, 45 km/t.