Første billeder: Toyota Yaris får verdenspremiere i Tokyo

Som noget nyt fås elektronisk styret firehjulstræk, hvilket er første gang for en Toyota i miniklassen. Der fås også automatisk parkering, hvor bilen parkerer sig selv, og en sikkerhedspakke, der som noget nyt har en assistent, der forhindrer, at man kører ud foran andre biler fra en sidevej og at man kører ind i fodgængere og cyklister ved højre- og venstresving.

Her bliver også mulighed for at tilkøbe en ny type stole (Turn Tilt Seats) for nemmere ind- og udstigning, mens spejling af smartphone er standard i alle varianter.

Som noget får hybridversionen et 1.500 watt strømudtag, så man kan bruge strøm fra bilens batteri i nødsituationer og ved strømudfald.

Vi vender tilbage, når vi ved mere.