Et skridt i den rigtige retning? Toyota opnår 1.000 kilometer på én tank brint

Toyota Mirai kan køre 1.000 km på en tank

Det største problem ved at køre elbil er den begrænsede rækkevidde. Mærker har arbejdet meget med både opladningstid og rækkevidde, men vil du have opladningstider og rækkevidde, der tilsvarer fossilbiler, så er svaret på nuværende tidspunkt brint.

Udvalget er her småt, men Toyota har med en nylig testkørsel bevist, at de har det bedste udgangspunkt i Toyota Mirai. Den japanske brintbil nåede nemlig forbi 1.000 km på en enkelt tank over weekenden, og Toyota siger, at du kan opnå det samme. Mirai'en var nemlig udstyret med en helt standard brinttank og kørte i præcis samme øko-køreprogram, som enhver menig mand kan aktivere.