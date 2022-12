Elbil SKUFFER igen og igen - tager Toyota ansvar?

Hvad er jeres forklaring på, at den i tre tests opnår højt forbrug eller lav rækkevidde?

Som jeg nævnte før, så er det svært at sige præcis, hvad der er årsagen til det. Der er så mange eksterne faktorer, der kan spille ind på, hvad det er for et resultat, man kommer frem til. Så det er svært for mig at sige, hvad det kan være, der er årsagen til det her.

Er der planer om at gøre noget for at imødekomme det?

Toyota arbejder meget intenst på at kigge på den her udfordring, der ligger med, at det officielle tal varierer meget fra de tal, der er blevet opnået i mediernes test. Det bliver der kigget meget, meget intenst på for at undersøge, hvad baggrunden er for det. Og selvfølgelig for at undersøge, om det giver anledning til, om der skal ændres noget.