Efter hård kritik: Toyota vil fikse udskældt elbil

Toyota’s første bud på en rendyrket elbil fik en hård medfart, da den landede hos Bil Magasinet i efteråret. Vores test viste et unormalt højt energiforbrug for en elbil, og det resultat blev underbygget af en lang række andre test fra Danmark og Norge.

Det høje forbrug betød, at Toyota bZ4X slet ikke kunne komme i nærheden af den officielle rækkevidde, der ligger mellem 416 og 513 km alt efter udstyr og drivline.

I den forbindelse forklarede Toyota, at batteriet (der er på 71,4 kWh brutto) havde en forholdsvis stor “buffer” - altså at der stadig er omkring 8 kWh tilbage på batteriet, når der vises 0 pct. i instrumenteringen. Det har Toyota gjort blandt andet for at skåne batteriet, men de erkender nu, at det var for konservativt, og med en opdatering vil man sænke bufferen, så man kan bruge mere af batteriet, før den viser 0.

Det oplyser Robert Tickner fra Toyota til Car Magazine.