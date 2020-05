Danske priser: Nu kan du få Supra med fire ben

Hidtil har du skulle finde en brugt demobil et eller andet sted, hvis du ville eje et eksemplar af den genfødte Toyota Supra for under en million kroner. Nyprisen for den forførende sportsvogn med 340 hk står pt. til 1.029.990 kr.

Nu giver Toyota prisen et gok nedad med den nye GR Supra 2,0, der starter ved 789.990 kr.. Rabatten kommer med en amputation i motorrummet. I stedet for en 3,0 liters rækkemotor med turbo har Toyota installeret en 4-cylindret 2,0 liters rækkemotor med turbo. Den yder 258 hk og 400 Nm og gør også tjeneste i Supra’s tyske og topløse tvilling, BMW Z4 30i, der koster 799.722 kr.