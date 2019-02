Toyota klar med ny Corolla GR Sport

Du skal vælge en Corolla GR Sport, hvis du gerne vil have din Corolla til at se lidt frækkere ud – ikke fordi du vil tage den med til trackdays. Corolla GR Sport genkendes på en ny frontgrill med mørk krom finish, specielle underskørter, sideskørter og to udstødningshuller.

Samtidig får man 18” alufælge, mørktonede bagruder, tågeforlygter, LED-forlygter og en speciel grå lakering samt sort lakeret tag. Indvendigt er her sportssæder, hvor det er muligt opgradere til fuld læderkabine.

Sorte og røde syninger på instrumentpanelet, rattet og gearstangen er også en unik detaljer ved GR Sport.

Den nye Corolla GR Sport introduceres i Danmark i begyndelsen af 2020