Danmarks billigste hybridbil

Som den eneste bilmodel i sin klasse kan Yaris fås enten som benzin, diesel eller som hybrid med mulighed for at køre på ren el op til halvdelen af tiden bag rattet uden at skulle lade bilen op med ladestik. Bilen sørger nemlig selv for automatisk at lade batteriet op under kørslen.

Prisen for hybridudgaven af den nye Yaris starter fra 169.990 kr., og Yaris Hybrid markerer sig derfor – trods de mange forbedringer – fortsat som Danmarks billigste hybridbil.



Helt ny benzinmotor

På motorfronten vinker den nye Yaris farvel til den kendte 1.33-liters benzinmotor og hilser samtidig velkommen til en ny og større fire-cylindret 1.5-liters benzinmotor med 111 hk og et teoretisk brændstofforbrug på ca. 22 km/l ved blandet kørsel.



Priserne for den nye Yaris med 1.5-liters benzinmotor begynder fra 144.990 kr. Det er for udgaven med såkaldt T1-udstyr, der bl.a. byder på centrallås, regnsensor, halogen-forlygter og sædevarme.

Går man et udstyrstrin op til T2, får man endvidere fjernbetjent centrallås, 7” touch-skærm med Bluetooth til håndfri mobil og trådløs streaming af musik, bakkamera, læderrat, 4.2” TFT-farveskærm i instrumentpanelet foran rattet med trafikskiltegenkendelse samt projektørforlygter. T2-udstyrsvarianten koster fra 142.990 kr. med 1.0-liters benzinmotor.

Man henter dog endnu mere værdi for pengene, hvis man vælger varianten T2 Premium, hvor man for kun 5.000 kr. mere også får automatisk klimaanlæg, 15” alufælge, handskerum med køling, tågeforlygter med kromdetaljer, sidelister, mørktonede ruder og fartpilot med fartbegrænser.