Brug for en ny SUV-HYBRID med plads til 7? Toyota har svaret...

Toyota Highlander er udstyret med hybridteknik

Motoren er en 2,5-liters benziner, som er koblet til et batteri. Samlet set sender hybridteknikken 244 hk ned i asfalten, når benzin- og elmotoren arbejder sammen. Det foreløbige forbrugstal for Toyota Highlander ligger på 15,2 km/l, men det kan ændre sig en smule inden introduktionen i begyndelsen af 2021.

De danske priser er endnu ikke meldt ud, men skal vi kigge på den amerikanske prisliste, hvor Highlander Hybrid koster 38.200 dollars (ca. 265.000 dkr. u. afgift), vil Highlander i Danmark nok komme til at koste over 600.000 kr. Men meget kan ændre sig inden introduktionen, så det er et tidligt gæt.