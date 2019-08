Bil Magasinet lufter Toyotas klassiske superstjerner

Superstjernen - Toyota 2000GT

Kronjuvelen I samlingen er naturligvis også den dyreste og mest sjældne af dem alle. Toyota 2000GT er den første japanske superbil og kun produceret i 351 eksemplarer. Mest kendt blev den i James Bond-filmen ”You only live twice”, hvor Sean Connery og hans japanske medskuespiller Akiko Wakabayashi bekæmper slyngler i Toyotas hjemland. Efter sigende er der kun 15 stk. 2000GT tilbage i Europa.

I 2013 blev et af de 351 eksemplarer solgt på auktion for 1,16 millioner dollars, eller hvad der svarer til omkring 7,7 millioner danske kroner. De sidste par eksemplarer, der har været under hammeren, er solgt en del under dén pris. Toyota Deutschland GmbH mener dog stadig, at deres to eksemplarer er over 1 million euro værd – per styk.