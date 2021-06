Alle falder på halen over Toyota GR Yaris, er den virkelig så fed?

Det er ikke uhørt, at en bilproducent holder sit ord. Men de fleste vil nok tilgive mig for at have været skeptisk, da Toyota’s øverste ledelse for nogle år siden proklamerede, at det var slut med at bygge kedelige biler. Kimen fik et spirende grundlag i GT86-modellen, der er fejlbarlig, men også underholdning på en simplistisk måde. GR Supra, der blev udviklet i tæt samarbejde med BMW, overbeviste mig efter få omgange på Jarama-racerbanen om, at Toyota ikke bluffede med postulatet omkring de ikke-kedelige biler.